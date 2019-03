Trover saves the Universe: Veröffentlichungstermin des skurrilen Action-Adventures datiert - 4Players.de

Screenshot - Trover saves the Universe (HTCVive) Screenshot - Trover saves the Universe (HTCVive) Screenshot - Trover saves the Universe (HTCVive) Screenshot - Trover saves the Universe (HTCVive) Screenshot - Trover saves the Universe (HTCVive) Screenshot - Trover saves the Universe (HTCVive) Screenshot - Trover saves the Universe (HTCVive) Screenshot - Trover saves the Universe (HTCVive) Screenshot - Trover saves the Universe (HTCVive)

Squanch Games wollen ihr skurriles Action-Adventure Trover saves the Universe am 31. Mai 2019 für PlayStation 4 und PlayStation VR ( PlayStation Store ) sowie am 4. Juni für PC, HTC Vive und Oculus Rift ( Steam Epic Games Store ) veröffentlichen. Das Spiel kann aktuell mit zehn Prozent Rabatt vorbestellt werden. Federführender Entwickler des Sci-Fi-Abenteuers über ein Augenhöhlenmonster, das entführte Hunde und das Universum retten soll, ist Justin Roiland, der Co-Creator von Rick and Morty . Auf dem PlayStation Blog blickt Studioboss Tanya Watson auf die Entwicklung des Comedy-Abenteuers zurück.In der Spielbeschreibung heißt es: "Deine Hunde wurden vom schnäbligen Verrückten Glorkon entführt. Der hat sich die zwei in seine Augenhöhlen gestopft und nutzt ihre Lebensessenz, um den Kosmos zu zerstören. Du verbündest dich mit Trover, einem kleinen lila Augenhöhlen-Monster. Der mag's nicht, dass er arbeiten und den Kosmos retten soll. Dich mag er auch nicht so und ich auch nicht (nur 'n Scherz, du bist toll). Nur du und Trover könnt in diesem bizarren Comedy-Abenteuer von Justin Roiland alles zum Guten wenden!Ein Comedy-Abenteuer voll Kämpfe, Puzzle und moralisch fragwürdiger Entscheidungen. Sieh, wie die besten Absichten schlimme Folgen haben. Du kontrollierst Trovers Schritte, nicht aber seinen Mund. Er hat viel drüber zu sagen, was im Spiel abgeht. Bereise den Kosmos, um seltsame fremde Planeten und bizarre Charaktere kennenzulernen. Verpasse Trover UND DIR ein Upgrade mit neuen Fähigkeiten, die dir (hoffentlich) dabei helfen, Glorkon zu besiegen und peinlichen Lagen zu entgehen." Hier eine aktuelle Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer