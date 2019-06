Trover saves the Universe: Comedy-Plattformer für PS4 (& VR) erhältlich, PC-Version & kostenlose DLC folgen - 4Players.de

Get ya Trover on!



Trover Saves the Universe is out NOW on PS4 and PSVR



Out on PC June 4th



Laugh your ass off by snagging a copy here https://t.co/uTNvHhOKql



Get it now, buy it now, don't be an idiothttps://t.co/PWstNjcVpM



— Trover Saves the Universe (@TroverGame) 1. Juni 2019

Der Comedy-Plattformer Trover Saves the Universe ist ab sofort für PlayStation 4 erhältlich und lässt sich nicht nur ganz normal am Fernseher spielen, sondern bietet auch eine optionale PSVR-Unterstützung. In einem Beitrag auf dem PlayStation Blog hat Justin Roiland von Squanch Games den Titel vorgestellt und weist darauf hin, dass man in Zukunft noch viele weitere Inhalte kostenlos in Form von DLC nachreichen möchte.Für die PC-Version muss man sich zwar ebenfalls etwas länger gedulden, doch hält sich die Wartezeit in Grenzen: Wie das Studio auf Twitter bekannt gibt, erscheint die Umsetzung bereits am 4. Juni und wird ebenfalls die beiden VR-Headsets Oculus Rift und HTC Vive optional unterstützen.Nach eigenen Angaben handelt es sich bei Trover Saves the Universe um das erste Videospiel des Studios. Justin Roiland ist bisher vor allem als Mitschöpfer der Serie Rick and Morty bekannt. Entsprechend soll auch im Spiel der Humor nicht zu kurz kommen.Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer