Trover rettet das Universum: Fiebertraum vom Rick-and-Morty-Macher kriegt Umsetzungen für Switch und Xbox One - 4Players.de

Das VR-Spiel Trover rettet das Universum vom Rick-and-Morty-Schöpfer Justin Roiland dürfte im Sommer einige VR-Spieler in den Wahnsinn getrieben haben. Und zusätzlich auch einige "Flat Gamer", die sich die interdimensionale Reise lieber ganz klassisch in zwei Dimensionen auf dem TV gegönnt haben.Bald können auch Besitzer einer Xbox One oder Switch mitreden, denn laut Gematsu.com erscheinen die entsprechenden Umsetzungen am 28. November (One) bzw. am 3. Dezember 2019.Mit dabei ist die auch auf der PS4 kostenlose Erweiterung "Important Cosmic Jobs". In unserem Test des Hauptspiels schwärmten wir: "Völlig bescheuert - und genau deshalb so gut: Die durchgeknallte, teils rührende Erzählung macht Trover rettet das Universum trotz nur solider Kämpfe zu einem Highlight für VR!"Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer