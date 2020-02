Satisfactory: Kleiner Vorgeschmack auf das dritte Update

Seit fast einem halben Jahr arbeiten die Entwickler von Satisfactory an dem dritten Update für die Early-Access-Version, mit dem große Veränderungen an der Ingame-Balance, den Blaupausen und dem Crafting-System vorgenommen werden sollen. Das große Update wurde mehrfach als Fundament für die weitere Zukunft des Spiels bezeichnet.Einen Vorgeschmack auf das Update gibt der folgende "Teaser-Trailer", der einige Neuerungen zeigt. Hierzu gehören z.B. schräge Ecken für Fundamente, Fenster, gerüstähnliche Konstruktionen, Förderbandführungen an Wänden, an Wänden platzierbare Stromleitungen, eine Kaffeetasse und weitere unangekündigte Elemente (vielleicht ein Hoverboard). Außerdem wird man Förderbänder runterrutschen können. Neu ist eine Art "Schredder" ( Resource Sink ), der überflüssige Ressourcen vernichtet und daraus Coupons für andere Elemente erstellt.Tier 8 wird in Update 3 nicht enthalten sein. Gleiches gilt für die dedizierten Server. Wann die Testphase des Updates starten wird, ist noch unklar. Bisher wurde mehrfach der Februar 2020 angedeutet.Letztes aktuelles Video: Coffee Cup Update 3 - Feature Teaser