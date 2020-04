Satisfactory: Steam-Version steht in den Startlöchern

Die Steam-Fassung von Satisfactory soll im Laufe dieser Woche veröffentlicht werden, verriet Jace Varlet (Community Manager) zu Beginn eines Videos, in dem hauptsächlich der Art Director (Torsten Gunst) interviewt werden sollte. Die Steam-Version des Fabrik-Aufbauspiels wird zunächst nur in der "experimentellen Version" zur Verfügung stehen und dann je nach Bug-Lage als normale Early-Access-Fassung auf der digitalen Vertriebsplattform erscheinen. Die Steam-Version und die Epic-Fassung werden inhaltsgleich sein. Auch der Preis wird identisch sein. Spieler auf beiden Plattformen werden miteinander im Multiplayer spielen können, das war jedenfalls der Plan Anfang April Darüber hinaus verriet Jace, dass sie an mehreren "Hotbars" arbeiten würden, die man bei Bedarf durchschalten kann, wenn man z.B. eine Leiste für Rohre, eine Leiste für Fundamente, eine Leiste für Förderbänder etc. haben möchte.Letztes aktuelles Video: Update 3 Trailer