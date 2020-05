Satisfactory: Termin der Steam-Version steht fest

Nach mehreren Verschiebungen steht der Steam-Tag von Satisfactory fest. Das Fabrik-Aufbau- und Automatisierungsspiel wird am 8. Juni auf Steam erscheinen. Der Multiplayer-Modus der Steam-Fassung wird kompatibel zur Version im Epic Games Store sein - und umgekehrt.Wie lange das Spiel von den Coffee Stain Studios im Early Access sein wird, steht noch nicht fest: "Wir wissen es wirklich nicht. Die ehrliche Antwort ist, dass wir im Early Access bleiben werden, bis wir das Gefühl haben, dass es vollendet ist. Was wir wissen, ist, dass wir immer noch jede Menge Inhalte und Funktionen haben, die wir dem Spiel hinzufügen und gleichzeitig dem Spielerlebnis den letzten Schliff geben wollen."Der aktuelle Stand der Early-Access-Version wird so beschrieben: "Wir haben gerade das 3. Update veröffentlicht, ein wichtiges Inhaltsupdate, an dem wir über ein halbes Jahr gearbeitet haben. Aber das Spiel ist noch weit davon entfernt fertig zu sein. Wir haben viele Spieler, die bereits mehrere hundert Stunden in Satisfactory gesteckt haben. Allein der Aufbau von allem und das Erreichen der letzten Stufe dauert mehr als 150 Stunden. Ich würde also sagen, die kurze Antwort ist 'Gut'. Die Grundlage ist da. Die Kern-Spielmechaniken sind solide und machen Spaß (denken wir). Der Mehrspieler-Modus funktioniert und wir haben eine riesige Welt zu erkunden."Im weiteren Early-Access-Verlauf sollen die noch fehlenden FICSIT-Meilensteine und -Stufen (mehr Maschinen, Ressourcen, Fahrzeuge, Ausrüstung und Waffen), viele Verbesserungen an der Kern-Spielmechanik sowie der Benutzeroberfläche, dedizierte Server, Mod-Unterstützung und die Geschichte eingebaut werden. Auch die Interaktion mit der Spielwelt soll ausgebaut werden.Satisfactory startete im März 2019 in den Early Access im Epic Games Store und verkaufte sich dort innerhalb von drei Monaten über 500.000 Mal. Im März 2020 folgte dann das große "Update 3", das neben Förderbändern (zum Transport von festen Materialien) auch Röhren zum Transport von Flüssigkeiten eingeführt hatte.Letztes aktuelles Video: Update 3 Trailer