Satisfactory: Update 4 im Testbereich (Experimental) veröffentlicht; Details zum Update und finaler Termin

Das Update 4 für Satisfactory ist im Test-Bereich (Experimental Version) im Epic Games Store und auf Steam veröffentlicht worden - quasi im Early-Access-Bereich der Early-Access-Version. Nach diesem Testlauf und der zu erwartenden Behebung von Bugs soll das Update amoffiziell erscheinen.So bekommt man Zugang: Imsollte die "Satisfactory Experimental Version" als eigenes Spiel (zusätzlich zu Satisfactory) in der Bibliothek auftauchen. Beimuss man die Beta-Version eigenhändig auswählen. Man klickt mit der rechten Maustaste auf den Spielnamen in der Bibliothek, wählt dann Eigenschaften und klickt den Reiter "Betas" an. Dort kann man "Experimental" auswählen. Danach steht in der Liste "Satisfactory [experimental]". Im Anschluss sollte der Download (2,5 GB) beginnen. Der Download des Spiels fällt diesmal etwas größer aus, da die Entwickler die Dateistruktur umgestellt haben, um das Modding in Zukunft zu vereinfachen.Das vierte Update für das Fabrikaufbauspiel von Coffee Stain wird Tier 8 umfassen (neue Ressourcen, Teile, Gebäude) und Tier 7 komplett überarbeiten, um den Übergang zwischen den beiden Technikstufen zu verbessern. Es werden auch einige Anpassungen an früheren Stufen (ab Tier 5) vorgenommen. Aufgrund dieser Überarbeitungen könnte es Probleme mit aktuellen Speicherständen geben. Die Entwickler haben schon vor einiger Zeit empfohlen (wir berichteten), nicht zu viel Zeit in Tier 7 zu verbringen und auch nicht zu viele Endgame-Produkte zu lagern. Die Entwickler erwarten außerdem, dass keine weiteren "Savegame-Breaking-Updates" bis zum Release von Version 1.0 erscheinen werden.Mit dem Update 4 werden außerdem Drohnen als Lufttransportmittel (große Reichweite, wenig Stauraum) in Tier 7/8 eingeführt, die zwischen zwei Punkten hin- und herfliegen können. Die Mitarbeiter von FICSIT bekommen derweil ein Hoverpack als verbessertes Jetpack spendiert. Außerdem können Scheinwerfer zur Beleuchtung der Fabriken aufgestellt werden. Schon in der frühen Spielphase kann einen spezieller "Magnet" dazu verwendet werden, um sich schnell von Strommast von Strommast zu schwingen.Ansonsten umfasst das Update viele Veränderungen bei der Aluminium-Produktion, der Energieproduktion, den nuklearen Brennstäben, den Geothermie-Kraftwerken und den Supercomputern. Eine weitere Neuerung ist die Verarbeitung von gasförmigen Stoffen, wobei sich die Gase weitgehend wie Flüssigkeiten verhalten und in Rohren transportiert werden - aber es werden keine Pumpen benötigt, um die Gase nach oben zu transportieren. Es wird zunächst nur ein Gas im Spiel enthalten sein, und zwar Stickstoff. Man wird das Gas aus neuen "Resource Wells" (Ressourcen-Quellen am Boden) via "Well Pressurizer" und "Well Extractor" gewinnen können. An diesen "Resource Wells" wird man übrigens auch Wasser und Rohöl (zusätzlich zum Stickstoff) abbauen können. Darüber hinaus wird man die nuklearen Abfälle beseitigen können.Neu sind ebenfalls ein großer Akku als Energiespeicher (zur kurzfristigen Überbrückung bei Stromausfällen) und ein Breaker-Switch, mit dem bestimmte Teile des Stromnetzes abgeschaltet werden können. Die Inhalte von Update 4 sollen das Spiel aber nicht so stark wie die damalige Einführung von Rohren und Flüssigkeiten mit Update 3 verändern. Ansonsten werden die Benutzeroberflächen der Gebäude verbessert (eigene Interface-Elemente je nach Gebäude), die Performance optimiert und viele Bugs behoben. Das Change-Log findet ihr hier