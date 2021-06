Satisfactory: Update 5 soll im Herbst erscheinen; kleiner Ausblick auf die Zukunft

Die Coffee Stain Studios arbeiten an Update 5 für Satisfactory . Konkrete Details wollen die Entwickler erst später verraten und (wie gewohnt) mit Andeutungen auf Social-Media-Kanälen arbeiten . Dennoch hat Community-Manager Jace einige Kleinigkeiten über die Zukunft des Fabrik-Aufbauspiels verraten.Update 5 wird demnach im Herbst 2021 erscheinen und die Bau-Modi im Spiel verbessern, damit in Zukunft kreativere Bauwerke entstehen können, ohne auf Bugs (Cheatcrete) angewiesen zu sein. Ob unter Umständen Blaupausen ggf. mit Baudrohnen à la Factorio oder Dyson Sphere Program ins Spiel kommen werden, bleibt abzuwarten, wäre aber denkbar. Ansonsten werden allgemeine Bugfixes und Optimierungen versprochen - auch für den Mehrspieler-Modus. Die dedizierten Server sind weiterhin in Entwicklung, schließlich soll es sehr wichtig sein, dass sie stabil und zuverlässig funktionieren. Ein Release-Zeitraum wurde nicht genannt.Außerdem blickte er weiter in die Zukunft (nach Update 5). So soll das Zugsystem mit Kollisionen und Signalen ausgebaut werden. Größere Teile der Spielwelt sollen ebenfalls überarbeitet werden, z.B. Northern Forest und Spire Coast. Zudem soll ein bisheriges Biom komplett verändert werden (neuer Zweck). Entsprechende Hinweise wollen die Entwickler zeitnah geben, damit man ggf. seine Fabriken umziehen kann. Auch Hinweis-Schilder sollen spätestens mit Version 1.0 umgesetzt werden - bisher behilft man sich mit Signalisatoren oder beschriftbaren Bahnhöfen. Andere Spielmodi wie ein "Kreativ-Modus" oder "ein friedlicher Modus" ohne Gegner würden auf der To-Do-Liste stehen, aber zunächst müsste die grundlegende Balance stehen.Letztes aktuelles Video: VideoTest Early Access Fabrikaufbau mit Update 4