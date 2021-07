Satisfactory: Ausblick auf den überarbeiteten "Nördlichen Wald" in Update 5

Update 5 für Satisfactory wird bekanntlich im Herbst 2021 erscheinen. Abgesehen davon, dass die Entwickler die Bau-Modi im Spiel verbessern wollen (Spekulation: Blaupausen à la Factorio oder Dyson Sphere Program) wird mindestens ein Teil der Spielwelt überarbeitet, und zwar die Region "Northern Forest" (Nördlicher Wald; dritte Startoption). Im folgenden Video werden die Verbesserungen im Vergleich zur aktuellen Version gezeigt. Der neue Wald umfasst neue Pflanzen- und Baummodelle und wirkt deutlich dichter. Auch eine Höhle ist am Ende (ohne Vergleich) zu sehen. Die Änderungen bestehen hauptsächlich aus kleinen Landschaftsverbesserungen und vielen Anpassungen der Pflanzen, die in dem Gebiet bereits errichtete Fabriken nicht allzu sehr beeinträchtigen sollten. Weitere Details wollen die Entwickler in der kommenden Woche verraten.Letztes aktuelles Video: Northern Forest rework coming in Update 5 Before and After