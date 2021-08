Satisfactory: Update 5: Neue kosmetische Bau-Elemente vorgestellt

Irgendwann im Herbst 2021 soll das Update 5 für Satisfactory erscheinen. Abgesehen davon, dass die Entwickler die Bau-Modi im Spiel verbessern wollen und mehrere Teile der Spielwelt überarbeitet werden ( Details ), wird es auch wieder neue kosmetische Bauelemente geben, mit denen schönere Fabriken gebaut werden können. Neue Wände, Fenster, Gehwege sowie eine Reihe neuer Bauelemente (Dächer) werden kommentarlos im folgenden Teaser-Trailer gezeigt.Letztes aktuelles Video: New cosmetic buildables are coming in Update 5