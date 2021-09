Satisfactory: Update 5 wird ab Ende Oktober getestet; diesmal ohne neue Produktionsgebäude

Derzeit wird das Engine-Update auf die Unreal Engine v4.26 getestet - sowie die neuen DirectX-12- und Vulkan-Renderer. Auch eine neue Render-Option für Gegenstände auf Förderbändern wird getestet ("Experimental Conveyor Item Rendering" in den Optionen).

Update 5 für Satisfactory wird am 26. Oktober 2021 in der Experimental-Version im Epic Games Store und auf Steam erscheinen. Es findet also zunächst ein öffentlicher Testlauf des Updates statt, der mehrere Wochen dauern kann. Die Entwickler schätzen ca. ein Monat.Update 5 wird keine neuen Produktionsgebäude, Produktionspläne oder Forschungsstufen umfassen. Entsprechende Neuerungen sind für spätere Updates geplant. Vielmehr sollen bestehende Spielelemente überarbeitet und verbessert werden. Abgesehen davon, dass die Entwickler die generellen Bau-Möglichkeiten und mehrere Teile der Welt - wie den "Nördlichen Wald" - verbessern wollen, wird es viele neue kosmetische Fabrikbauteile geben, mit denen schönere Fabriken gebaut werden können. Hierzu gehören u.a. neue Wände, Fenster, Träger, Gehwege sowie eine Reihe neuer Dächer. Auch die automatisierten Transportfahrzeuge sollen überarbeitet werden und besser mit Hindernissen im Weg sowie dem Treibstoff klarkommen. Update 5 soll noch weitere Elemente der Aufbau-Simulation verbessern. Diese Neuerungen wollen die Coffee Stain Studios in den nächsten Wochen enthüllen.