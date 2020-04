Vigor: Season 3: Rivals gestartet

"New Season Mode: Sawmill Shootout

New Battle Pass

New Tools (Consumables) Iodine - Improves radiation endurance Caffeine - Stamina boost

New Silenced Weapons PSS SVU MP5-K SD3

Facewear Masks Eyewear Full Headpieces

Titles in Battle Pass

New Seasonal XP Rewards

Ability to skip and replay the tutorial

Melee weapon stat improvements

Reward screen improvements"

In Vigor auf Xbox One ist die dritte Season angelaufen. Die kürzlich angekündigte Beta-Version auf Switch bietet diese Inhalte noch nicht.Die größte Neuerung der "Rivals-Season" ist der saisonale Spielmodus "Sawmill Shootout", in dem die Spieler in einem abgegrenzten Abschnitt im Sägewerk kämpfen. Respawns sind bis zur letzten Minute möglich. Seine Ausrüstung bringt man nicht aus der eigenen Unterkunft mit. Es ist also ein schnellerer Spielmodus mit Kampfbetonung. Ansonsten werden schallgedämpfte Waffen eingebaut, ein weiterer Battle Pass gestartet und diverse Verbesserungen vorgenommen.Season 3: "Rivals" Features:Letztes aktuelles Video: Season 3 Rivals Trailer