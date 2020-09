Vigor: Free-to-play-Umstellung des postnuklearen Überlebenskampfs auf Switch und über fünf Mio. Spieler

Inzwischen hat Bohemia Interactive ( ArmA DayZ ) den bereits für Xbox One (zum Test ) erschienenen Survival-Shooter Vigor wie angekündigt als Free-to-play-Titel für Switch veröffentlicht, wodurch der Download via eShop fortan kostenlos ist. Bisher musste man auf der Nintendo-Konsole ein "Founder's Pack" für 19,99 Euro kaufen, um Zugang zu erhalten.Darüber hinaus hat man verkündet, dass Vigor die Marke von fünf Millionen Spielern geknackt habe. Am 25. November soll dann auch der Startschuss auf PlayStation 4 fallen, gefolgt von einer PS5-Fassung passend zur Weihnachtszeit.Letztes aktuelles Video: FreetoplayTrailer Switch