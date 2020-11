Vigor: Der Überlebenskampf im postnuklearen Norwegen startet mit Season 6 auf Xbox Series X|S

Am 10. November 2020 hat Bohemia Interactive den bereits für Xbox One (zum Test ) und Nintendo Switch erschienenen Survival-Shooter Vigor auch für Xbox Series X|S veröffentlicht . Der Download via Microsoft Store ist kostenlos (Free to play). Xbox-One-Spieler können direkt mit ihrem bestehenden Account weiterspielen - Cross-Play inklusive. Technisch werden durchgehende 4k-Auflösung und automatisches HDR versprochen. Die Bildrate habe man hingegen auf die der anderen Versionen begrenzt, um plattformübergreifende Kämpfe fair zu halten.Kurz darauf hat man mit Season 6: Junkers die nächste Saison im Spiel eingeläutet . Diese umfasst u. a. einen neuen Battle Pass, zusätzliche Waffen und Werkzeuge, neue Events und Belohnungen sowie Nacht-Karten und Schutzraumerweiterungen (zum Changelog ). Vor Jahresende sollen außerdem Umsetzungen für PlayStation 4 (25. November) und PlayStation 5 folgen.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Xbox Series X|S