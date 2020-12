Vigor: Der Überlebenskampf im postnuklearen Norwegen startet auf PS4 und PS5

Überlebe die Apokalypse - Vigor ist ein Free-to-Play-Looter-Shooter im Nachkriegsnorwegen.

Schießen und plündern in spannenden Begegnungen

Errichte deinen Unterschlupf und stelle wichtige Ausrüstung her

Stelle dich deinen Kontrahenten in unterschiedlichen Spielmodi

Spiele alleine oder kämpft gemeinsam

Am 9. Dezember 2020 hat Bohemia Interactive ( ArmA DayZ ) den bereits für Nintendo Switch, Xbox Series X|S und Xbox One (zum Test ) erschienenen Survival-Shooter Vigor auch für PlayStation 4 und PlayStation 5 veröffentlicht . Der Download via PlayStation Store ist kostenlos (Free to play). Nur in Deutschland wird der Titel aus Jugendschutzgründen 0,25 Cent kosten und erst am 11. Dezember bereitstehen. Cross-Play und Cross-Progression zwischen PS4 und PS5 werden unterstützt. Zudem werden ein Starter Pack (9,99 Euro) und ein Prepper Pack (99,99 Euro) verfügbar sein.Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PS4 PS5