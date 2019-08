Daemon X Machina: Anime-Video über die Vorgeschichte der Mech-Action - 4Players.de

Der auch als Orbital Limited Edition erscheinende Titel (wir berichteten ) kann im eShop noch bis zum 12. September mit zehn Prozent Rabatt (53,99 Euro statt 59,99 Euro) vorbestellt werden.

Screenshot - Daemon X Machina (Switch) Screenshot - Daemon X Machina (Switch) Screenshot - Daemon X Machina (Switch) Screenshot - Daemon X Machina (Switch) Screenshot - Daemon X Machina (Switch) Screenshot - Daemon X Machina (Switch) Screenshot - Daemon X Machina (Switch) Screenshot - Daemon X Machina (Switch) Screenshot - Daemon X Machina (Switch) Screenshot - Daemon X Machina (Switch)

Nintendo und Marvelous Games haben ein Anime-Video namens "Mission Zero" zur Mech-Action Daemon X Machina von Kenichiro Tsukuda (Armored-Core-Reihe) veröffentlicht, die am 13. September 2019 für Nintendo Switch erscheinen wird:Letztes aktuelles Video: Mission Zero TrailerDazu heißt es vom Publisher: "Nach dem Fall des Mondes setzte die Menschheit eine fortgeschrittene KI zum Wiederaufbau der Welt ein. Doch das Desaster brachte mehr als nur weitläufige Zerstörung mit sich: Eine bösartige Maschinenrasse, die Immortals, wandte die KI gegen ihre menschlichen Meister. Die einstigen Hoffnungsträger wurden zur schlimmsten Bedrohung.Nun herrscht zwischen den mächtigen Konsortien und den Immortals ein ewigwährender Krieg um das Schicksal der Menschheit. Als Teil einer Elite-Söldnergruppe, den Reclaimern, liegt es an dir, das Geheimnis der Immortals in Erfahrung zu bringen, bevor es zu spät ist."