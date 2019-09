Daemon X Machina: Prolog-Demo mit zehn Missionen zum Download - 4Players.de

Im Nintendo eShop kann eine neue Demo von Daemon X Machina runtergeladen werden ( zum eShop ). Enthalten ist der Prolog. Insgesamt zehn Missionen wird man ausprobieren können, von denen zwei auch im lokalen Ko-op-Modus gespielt werden können. Für den lokalen drahtlosen Mehrspielermodus werden eine Konsole und ein Exemplar der Software pro Spieler benötigt. Den Spielfortschritt aus der Demo kann man am 13. September auf die Vollversion übertragen.Dazu heißt es vom Publisher: "Nach dem Fall des Mondes setzte die Menschheit eine fortgeschrittene KI zum Wiederaufbau der Welt ein. Doch das Desaster brachte mehr als nur weitläufige Zerstörung mit sich: Eine bösartige Maschinenrasse, die Immortals, wandte die KI gegen ihre menschlichen Meister. Die einstigen Hoffnungsträger wurden zur schlimmsten Bedrohung. Nun herrscht zwischen den mächtigen Konsortien und den Immortals ein ewigwährender Krieg um das Schicksal der Menschheit. Als Teil einer Elite-Söldnergruppe, den Reclaimern, liegt es an dir, das Geheimnis der Immortals in Erfahrung zu bringen, bevor es zu spät ist."Letztes aktuelles Video: Mission Zero Trailer