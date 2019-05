Super Smash Bros. Ultimate: Sukurai geht auf Auswahl vertretener Charaktere ein, Son Goku unwahrscheinlich - 4Players.de

Son Goku aus Dragonball dürfte so bald nicht im Switch-Prügelspiel Super Smash Bros. Ultimate auftauchen: Das verrät ein frisch veröffentlichtes Buch von Director Masahiro Sakurai, in dem seine gesammelten Famitsu-Kolumnen aus den Jahren 2015 - 2019 veröffentlicht wurden. Nintendoeverything.com hat einige wichtige Erkenntnisse zusammengefasst, deren Übersetzungen bereits in den Foren SmashBoards und Resetera gesammelt wurden.