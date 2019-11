Super Smash Bros. Ultimate: Kämpfer-Paket 4 ist da: Terry Bogard betritt den Ring - 4Players.de

Für Super Smash Bros. Ultimate auf Nintendo Switch ist der vierte DLC-Kämpfer veröffentlicht worden. Gemeint ist Terry Bogard aus der Fatal-Fury-Reihe. Masahiro Sakurai, Director des Spiels, zeigt den Kämpfer im folgenden Video in Aktion. Auch dessen Stage, das King of Fighters Stadium, sowie mehrere überarbeitete Musiktitel aus der Fatal-Fury-Serie (von SNK) werden präsentiert. Fighters-Pass-Käufer haben direkt Zugriff auf den Charakter, die Stage, über 50 Musiktitel, Terrys Route im Klassischen Modus und die DLC-Geistertafel. Alternativ kann das Kämpfer-Paket 4 auch für 5,99 Euro einzeln gekauft werden. Gleichzeitig mit Terry Bogard und dem Kämpfer-Paket 4 erscheint heute ein kostenloses Update für das Spiel. Es sorgt unter anderem für einige Verbesserungen in der Kampfarena.Nintendo: "Mit Terry Bogard werden die hitzigen Kämpfe in Super Smash Bros. Ultimate noch abwechslungsreicher. Als Hommage an seine Ursprünge auf Neo Geo verbindet Terry Bogard den klassischen Arcade-Kampfstil der Fatal-Fury-Serie mit dem einzigartigen Spielgefühl von Super Smash Bros. Ultimate. Dank dieser Kombination spielt sich Terry wie kein anderer Charakter im Spiel und bietet den SpielerInnen neue Möglichkeiten, sich kämpferisch-kreativ auszudrücken. Obendrein bringt Terry Bogard eine neue Stage mit, das King of Fighters Stadium, sowie mehrere Musikstücke aus einer ganzen Reihe von SNK-Titeln."Terry Bogard ist Teil des vierten von insgesamt fünf Kämpfer-Paketen, die Nintendo nach und nach für Super Smash Bros. Ultimate veröffentlicht. Jedes Paket enthält einen neuen spielbaren Kämpfer mitsamt eigener Stage und Musikstücken. Joker (Persona), Held (Dragon Quest) sowie Banjo und Kazooie sind bereits verfügbar. Der fünfte Kämpfer wird noch enthüllt und zu einem späteren Zeitpunkt zum Download bereitstehen.Letztes aktuelles Video: Kaempfen mit Terry Bogard