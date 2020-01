Super Smash Bros. Ultimate: Neuer DLC-Kämpfer enthüllt, zweiter Fighting Pass angekündigt

Byleth aus Fire Emblem: Three Houses wird ab dem 29. Januar bei Super Smash Bros. Ultimate als neuer DLC-Kämpfer mitmischen. Das hat Nintendo im Rahmen eines Livestreams enthüllt, in dem Masahiro Sakurai, der Director des Kampfspiels, den Neuzugang höchstpersönlich vorgestellt hat. Er ist Teil des Kämpfer-Pakets 5, das neben dem neuen Charakter mit dem Kloster Garreg Mach auch eine zusätzliche Stage sowie elf Musiktitel enthalten wird. Mit Byleth stehen mittlerweile 80 Figuren zur Auswahl!Darüber hinaus wurde im Stream der Super Smash Bros. Ultimate Fighters Pass Vol. 2 angekündigt. Er soll weitere sechs Kämpfer-Pakete beinhalten. Die Identität der kommenden Neuzugänge wird man aber vorerst noch unter Verschluss halten. Als Bonus erhalten Käufer ein exklusives Kostüm für den Mii-Schwertkämpfer, und zwar die antike Ausrüstung aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild.Letztes aktuelles Video: Kaempfen mit Terry Bogard