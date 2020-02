Super Smash Bros. Ultimate: Zu viele Fire-Emblem-Charaktere und zu viele Schwertkämpfer

Masahiro Sakurai, der Game Director von Super Smash Bros. Ultimate , hat in einem Tagebucheintrag verraten , dass es seiner Meinung nach zu viele Charaktere aus der Fire-Emblem-Reihe (acht Charaktere) und ganz allgemein zu viele Schwertkämpfer in dem Spiel geben würde. Zunächst erklärte er erneut, dass die neuen Kämpfer, die via Download-Erweiterungen hinzugefügt werden, von Nintendo und nicht von den Entwicklern ins Gespräch gebracht werden.Mit der jüngsten Figur, Byleth aus Fire Emblem: Three Houses , sollte ein Charakter eingebaut werden, der sich "frisch" und "neu" anfühlt, ganz im Gegensatz zu dem Helden aus Dragon Quest, Banjo & Kazooie oder Terry Bogard, die schon 20 bis 30 Jahre "alt" sind. Aufgrund der Vielzahl von Schwertkämpfern im Spiel musste sich Sakurai eine "eigene Kampfmechanik" für Byleth entscheiden und kam zu dem Entschluss, nachdem er frühe Versionen des Spiels (Release: Juli 2019) gespielt hatte, dass die drei Heroenrelikte (der drei Häuser) gute Fixpunkte für den Kampfstil wären.Super Smash Bros. Ultimate wird noch sechs weitere DLC-Kämpfer (Fighters Pass Vol. 2) bekommen und natürlich wird fleißig über die möglichen Neuzugänge spekuliert . Im jüngsten Kinda Funny Gamescast sagte Imran Khan (ehemaliger Redakteur von Game Informer; ab 28:00 Min.), dass er erfahren hätte, dass Nintendo die Absicht hatte, die Kämpferriege mit Sora aus Kingdom Hearts zu ergänzen, allerdings hätte Disney Japan die Anfrage vor einiger Zeit klar abgelehnt. Trotzdem ist Khan der Ansicht, dass durchaus noch Chancen bestehen würden, Sora in das Spiel zu bekommen - und auch den Master Chief (Halo).