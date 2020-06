Super Smash Bros. Ultimate: Kämpfer-Paket 6: Min Min mit ausfahrbaren "Armen"; Vault Boy als Mii-Kostüm

Die "Ramen-Feinschmeckerin" Min Min aus Arms wird am 30. Juni 2020 als neue Download-Erweiterung (Kämpfer-Paket 6) für Super Smash Bros. Ultimate erscheinen. Die Kämpferin mit den ausfahrbaren Armen wird im folgenden Video von Masahiro Sakurai (Game Director) ausführlich vorgestellt. Neben Min Min gehören die Stage "Spring-Stadion" und 18 Musiktitel ebenfalls zum DLC-Paket. Das Kämpfer-Paket 6 ist im Fighters Pass Vol. 2 (Kämpfer-Paket 6 bis 11) enthalten, kann aber auch einzeln für 5,99 Euro gekauft werden.Nintendo: "Die verrückte Nudel unter den Kämpfern von Arms ist bereits die 81. namhafte Videospielfigur, die in Super Smash Bros. Ultimate als spielbarer Charakter in den Ring steigt. (...) Jeder ihrer ausfahrbaren Arms - Feueram, Megawatt und Laserlindwurm - lässt sich individuell steuern und dazu verwenden, auf eine Vielzahl unterschiedlicher Hilfsmittel zuzugreifen. Min Mins Stage, das Spring-Stadion, bietet jede Menge interaktiver Spielelemente, die Arms-Fans sofort wiedererkennen werden. Dazu gehört etwa die Möglichkeit, Gegnern Schaden zuzufügen, wenn man sie nach dem Absprung von einer Sprungplattform berührt. Zudem prallen Widersacher von den markanten Gewölben der Stage ab, wenn sie in die Luft geschleudert werden. Obendrein treten die liebenswerten Arms-Drohnen in Aktion, um Gegenstände zu liefern, die im Kampf helfen können. Doch Obacht: Auch ihnen sollten sich die Spieler mit Vorsicht nähern, wenn sie versuchen, die Belohnungen aus ihren Kisten einzuheimsen."Darüber hinaus ist das sechste Mii-Kämpfer-Kostüm-Paket angekündigt worden. Mit dabei sind Vault Boy aus Fallout, Heihachi aus Tekken, Ninjara aus Arms und Aioli & Limone aus Splatoon. Jedes Kostüm kostet 0,80 Euro. Auch die Mii-Kämpfer-Kostüme werden an dem 30. Juni zur Verfügung stehen. Außerdem werden "bald" zwei weitere Kämpfer aus Super Smash Bros. Ultimate als neue amiibo-Figuren zu haben sein: Joker (der maskierte Phantomdieb aus Persona 5) und der Held aus Dragon Quest.