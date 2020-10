Super Smash Bros. Ultimate: Steve und Alex aus Minecraft als neue Herausforderer im Kämpfer-Paket 7

stormgamer hat geschrieben: ? vor 57 Minuten Bachstail hat geschrieben: ? Heute 16:30 Na toll, schon wieder ein Schwertkämpfer . . .

Aber Spaß beiseite, ich finde, Steve ist eine gute Wahl, auch wenn er mich persönlich nicht anspricht. Mich ebenfalls nicht, bei der beliebtheit von minecraft wird es wahrscheinlich eine riesige Zugwirkung haben.

The cash grab is strong in this one. Die Motivation warum das gemacht wurde ist so sonnenklar dass nicht einmal Sakurai selbst guten Gewissens etwas anderes behaupten konnte. Hier geht's nicht darum, wer am interessantesten für's Spiel ist oder wer sich am besten einfügt, hier geht's rein und zu 100% um die Kohle. Vielleicht spielt er sich gut, vielleicht ist er sogar ein high/top tier und somit kompetitiv "spielbar" - aber rein auf die Marke hätte ich sowas von verzichten könnenAber es hat auch genug Leute gegeben die ihn sich gewünscht haben.Naja, ein paar Chancen haben Dante und Sora ja noch.