Super Smash Bros. Ultimate: Kämpfer-Paket 7: Ausführliche Vorstellung von Steve und Alex aus Minecraft

Steve und Alex aus Minecraft werden im siebten Kämpfer-Paket für Super Smash Bros. Ultimate enthalten sein - und wie sich die Klötzchenfiguren im Kampf auf der Stage schlagen, hat Masahiro Sakurai heute in einer über 40 Minuten langen Video-Präsentation vorgestellt. Der Downloadinhalt wird ab dem 14. Oktober 2020 zur Verfügung stehen. Das Kämpfer-Paket 7 ist im Fighters Pass Vol. 2 (Kämpfer-Paket 6 bis 11) enthalten. Es wird ebenfalls separat erhältlich sein (für 5,99 Euro). Jedes Kämpfer-Paket enthält einen Charakter, eine Stage sowie mehrere Musikstücke.Steve und Alex können Rohstoffe auf den Stages abbauen und daraus Werkzeuge bzw. Waffen bauen. Je nach Rohstoff-Grundlage sind sie unterschiedlich stark und haltbar. Schwerter, Spitzhacken und Äxte aus Gold oder Diamant sind am stärksten (vorher gibt es noch Holz, Stein und Eisen). Für Steve und Alex stehen je drei Spielerfarben zur Auswahl. Sie können ebenfalls als Zombie oder Enderman gespielt werden. Wenn Kirby übrigens Steve oder Alex aufsaugt und verschluckt, wird Kirby eckig.Außerdem sind die siebten Mii-Kämpfer-Kostüme vorgestellt worden. Sechs Outfits sind dabei: Bomberman (Mii-Boxer), Travis Touchdown mit Beam-Katana für Mii-Schwertkämpfer aus No More Heroes, Gils Rüstung für Mii-Schwertkämpfer (The Tower of Druaga) und drei weitere Minecraft-Looks: Schwein für Mii-Boxer, Creeper für Mii-Boxer und Diamantrüstung für Mii-Schwertkämpfer. Ein Kostüm wird 0,80 Euro bzw. 1,10 CHF kosten.Last but not least wurden drei amiibo-Figuren für 2021 gezeigt.