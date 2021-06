Super Smash Bros. Ultimate: Kämpfer-Paket 10: Kazuya Mishima schlägt ab dem 30. Juni zu

Kazuya Mishima aus der Tekken-Reihe schlägt ab dem 30. Juni 2021 auch in Super Smash Bros. Ultimate ab 49,90€ bei kaufen ) zu. Der DLC-Kämpfer ist Teil des Kämpfer-Pakets 10, das außerdem eine neue Stage (Mishima Dojo) sowie 39 Musiktitel aus der Tekken-Serie umfasst. Das Kämpfer-Pakets 10 ist ebenfalls im Fighters Pass Vol. 2 erhalten.Nintendo: "Jetzt betritt Kazuya die Stages von Super Smash Bros. Ultimate und muss beweisen, dass er seine Gegner:innen auch in der zweiten Dimension besiegen kann, in der die Kämpfe ein Verständnis für vertikale und horizontale Distanz voraussetzen. Da sich die Gameplay-Dimensionen verändert haben, tritt Kazuya in Super Smash Bros. Ultimate mit einem besonderen Moveset an. Seine Hauptattacken ähneln zwar seinen Manövern in Tekken. Doch um die Luftsprünge, Spezialangriffe und Smash-Angriffe auszuführen, für die Super Smash Bros. Ultimate bekannt ist, muss er seine Devil's Power nutzen. In späteren Spielen der Tekken-Serie setzt Kazuya diese beispielsweise ein, um sich in einen mächtigen, geflügelten Dämon zu verwandeln. Die Fans von Super Smash Bros. Ultimate werden feststellen, dass er seine Devil's Power nun für verschiedene Sprünge, Smash-Angriffe und Spezialangriffe aktiviert.""Als neue Stage enthält das Kämpfer-Paket 10 das Mishima Dojo, die Trainingsstätte der Mishima-Familie und von Kazuyas Vater Heihachi. Das Dojo ist nach allen Seiten hin verschlossen, aber Wände und Decken lassen sich mit starken Attacken durchbrechen, was diese Stage in ein gefährliches Terrain verwandelt. Da es keine schwebenden Plattformen gibt, laufen Kämpfe im Mishima Dojo buchstäblich bodenständiger ab als in vielen anderen Stages in Super Smash Bros. Ultimate – und genau das erfordert neue Kampfstrategien."Ab dem 30. Juni sind ebenfalls neue Mii-Kämpfer-Kostüme erhältlich, darunter Shantae, Lloyd Irving, Dante und Dragonborn. Zudem kündigte Masahiro Sakurai (Game Director) im Rahmen der Videopräsentation eine neue amiibo-Figur der Super Smash Bros.-Kollektion an: Min Min, die Ramen-Feinschmeckerin aus Arms, erscheint 2022 bei ausgewählten Händlern.Das Kämpfer-Paket 10 kann für 5,99 Euro separat erworben werden. Der Fighters Pass Vol. 2 kostet 29,99 Euro und gewährt Zugang zu insgesamt sechs neuen spielbaren Figuren. Bereits erschienen sind Min Min aus Arms, Steve & Alex aus Minecraft, Sephiroth aus Final Fantasy 7, Pyra/Mythra aus Xenoblade Chronicles 2 und Kazuya Mishima aus der Tekken-Reihe. Ein DLC-Kämpfer steht noch aus. Außerdem sagte Masahiro Sakurai, dass das Kämpfer-Pakets 11 der letzte Zusatzinhalt sein soll.