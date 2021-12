Super Smash Bros. Ultimate: Party-Prügler bekommt zum letzten Mal Balance-Anpassungen

Im beliebten Prügler Super Smash Bros Ultimate wird zum letzten Mal an der Kampfmechanik geschraubt. Dies gab Nintendo beim Start der Update-Version 13.0.1 bekannt, wie die Kollegen von VGC mit einem Hinweis auf den offiziellen japanischen Twitter-Feed anmerken. Demnach sollen damit die Balance-Anpassungen abgeschlossen sein. Sollte es danach weitere Updates geben, werden diese sich wahrscheinlich nur auf Fehlerbehebungen beziehen.Grund dafür dürfte auch das Hinzufügen des letzten DLC-Charakters (Sora aus Kingdom Hearts) im Oktober sein: Damit wurde der DLC-Plan von Nintendo offiziell beendet: In beinahe drei Jahren wurden dem Spiel elf neue Figuren hinzugefügt. Weitere Neuzugänge sind nicht geplant.Das neue Update enthält nochmals mehrere Korrekturen bzw. Änderungen der Spielbalance. Für den finalen DLC-Kämpfer Sora z.B. wurde die Länge seiner Animationen angepasst, damit er an die anderen Kämpfer angeglichen wird. Ein weiteres Highlight ist die Unterstützung für den Metroid-Dread-amiibo von Samus und E.M.M.I. Alle weiteren Änderungen aus dem Update könnt ihr hier nachlesen.Super Smash Bros. Ultimate ( ab 53,99€ bei kaufen ) wurde am 7. Dezember 2018 auf Switch veröffentlicht und konnte sich im Test auf 4Players.de einen Gold-Award sichern.Letztes aktuelles Video: One Day Pyra Just Disappeared