Super Smash Bros. Ultimate: Neue Events zum fünfjährigen Jubiläum

Super Smash Bros. Ultimate: EXP-Boost, Tag-Team-Turnier und neue Spirits

Auf den Tag genau fünf Jahre ist es her, dassfür die Switch herausgekommen ist. Grund genug für Nintendo, zum Jubiläum ein besonderes In-Game-Fest auf die Beine zu stellen: das Spirit-Event.Zusätzlich werden in den nächsten Monaten, in denen neue Spirits in das Spiel integriert werden. Und Nintendo hat noch mehr für das rasante Multiplayer-Prügelspiel geplant.Das fünftägige Spirit-Event läuft bis zum 12. Dezember und gewährt allen Kämpfern densowie fünf zusätzliche Snack-Items pro Kampf. In den künftigen Spirit Events, die ab Januar starten, werden neue Spirits – die im Spiel gewissermaßen als Power-Up und Collectibles fungieren – ihren Weg ins Spiel Super Smash Bros. Ultimate finden. Welche genau das sind, das ist noch ein Geheimnis.Neu ist auch das, bei dem ihr mit zwei Charakteren – einem Haupt-Kämpfer und einem von euch trainierten Amiibo-Kämpfer – im chaotischen Wettstreit antretet. Wann das Tag-Team-Turnier stattfinden soll, ist jedoch noch nicht bekannt.In Super Smash Bros. Ultimate geben sich längst nicht nur Charaktere aus demdie Klinke in die Hand und mit verschiedensten Items auf die Mütze. Auch Sephiroth (), Kazuya Mishima () oder Joker () hatte schon ihre Auftritte. Als finale spielbare Amiibo-Figur wirdSora ausdazustoßen. Was der Serien-Schöpfer der Prügler-Reihe, könnt ihr hier nachlesen.