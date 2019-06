Overcooked 2: Night of the Hangry Horde: DLC-Erweiterung ist zubereitet - 4Players.de

Screenshot - Overcooked 2 (PC) Screenshot - Overcooked 2 (PC) Screenshot - Overcooked 2 (PC) Screenshot - Overcooked 2 (PC) Screenshot - Overcooked 2 (PC) Screenshot - Overcooked 2 (PC)

Am 14. Juni 2019 haben Team17 und Ghost Town Games die DLC-Erweiterung Night of the Hangry Horde (In der Nacht der hungrigen Horde) für Overcooked 2 (zum Test ) auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC veröffentlicht . Das Add-on ist im Season Pass enthalten sowie als seperater Download für 8,99 Euro via PlayStation Store eShop und Steam erhältlich.Zum Inhalt heißt es: "Overcooked! 2: In der Nacht der hungrigen Horde sieht sich der Spieler mit der bisher schrecklichsten Bedrohung des Zwiebelreichs konfrontiert: den Unbroten! Und diesmal haben sie Freunde mitgebracht! Dieser brandneue DLC führt einen neuen Hordenmodus ein, in dem die Spieler ihr gesamtes Koch-Knowhow nutzen müssen, um jede Menge unbändige untote Zutaten abzuwehren.Neuer Modus! In acht Hordenmodus-Level müssen sich die Spieler Wellen an feindlichen untoten Angreifern stellen, darunter Unbrote, riesige Zombieäpfel und schnelle Zombie-Chilischoten.Plus 12 neue Level! Neun neue Küchen und drei versteckte Kevin-LevelVier neue Köche! Vampir-Koch, Geisterkoch, Werwolf-Koch und der beliebte Kartonkopf-Koch aus Overcooked!Neue Mechaniken! Die Guillotine ist eine effiziente Möglichkeit, Zutaten zu hacken, und der Backofen muss mit Kohle gefeuert werden, damit er deine Abendessen röstet.Drei Rezepte! Obsttorten, Suppe und Braten" Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Night of the Hangry Horde - Launch Trailer