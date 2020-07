Overcooked 2: Kostenlose Erweiterung Sun's Out Buns Out datiert

Am 5. Juli erscheint mit Sun's Out Buns Out eine kostenlose Erweiterung für das chaotische Koop-Kochspiel Overcooked 2. Es beinhaltet zwei weitere Köche, zwei zusätzliche Gerichte für den heißen Sommer sowie fünf zusätzliche Level. Neben den üblichen Problemen gesellen sich mit dem Update auch Feuerwerkskörper hinzu, die die Küche in Brand setzen können.Zunächst wird der DLC lediglich für PC-Gourments zur Verfügung stehen. Auf der Konsole soll die Veröffentlichung von Sun's Out Buns Out noch später in diesem Monat erfolgen.Letztes aktuelles Video: Suns Out Buns Out Reveal Trailer