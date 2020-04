Beyond Blue: Trailer gewährt neue Spieleindrücke und ein Releasedatum für das Unterwasser-Abenteuer

E-Line Media gewährt in einem neuen Trailer zum Unterwasser-Abenteuer Beyond Blue nicht nur frische Spieleindrücke von den Tauchgängen, sondern hat auch ein Releasedatum parat: Ab dem 8. Juni wird man sich auch auf PC, PS4 und Xbox One unter die Meeresoberfläche gebenen können. Dabei ist das Datum nicht zufällig gewählt, denn an diesem besagten Montag im Juni startet auch die World Oceans Week.Für Geräte der iOS-Familie ist Beyond Blue bereits erhältlich und Teil des Abo-Angebots Apple Arcade. Wie man in den neuen Spielszenen sehen kann, dreht sich ein großer Teil der Aufgaben darum, bei den Tauchgängen die Meeresbewohner zu scannen und zu katalogisieren. Dabei konzentriert man sich primär auf den westlichen Pazifik.Beyond entsteht in Zusammenarbeit mit der BBC und beinhaltet lizenzierte Aufnahmen der beliebten Doku-Reihe Blue Planet II (Unser Blauer Planet II) der BBC-Studios. Das Spiel selbst verfolgt ebenfalls einen "Edutainment-Ansatz" und will den Spielern vor allem das soziale und emotionale Leben von Walen näher bringen.Letztes aktuelles Video: Gameplay Trailer Release Date Announcement