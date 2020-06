Beyond Blue: Never-Alone-Macher laden zum Tiefsee-Tauchgang

Eine bewegende Erzählung mit Sprachausgabe - Anna Akana (YouTube), Mira Furlan (Lost, Babylon 5), Hakeem Kae-Kazim (Black Sails, Hotel Ruanda) und Ally Maki (A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando)

Die Erkundung einer unberührten Welt

Ein packender, unterhaltsamer Soundtrack mit Originalmusik von Miles Davis, The Flaming Lips, The Edisons und mehr

16 einzigartige Minidokumentationen namens "Ocean Insights", in denen du echte Videoaufnahmen und Interviews mit den führenden Ozeanexperten siehst.

Am 11. Juni 2020 hat E-Line Media ( Never Alone ) das bereits für Apple Arcade erschienene sowie zusammen mit OceanX Media und den BBC Studios produzierte Tiefsee-Abenteuer Beyond Blue auch für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Im Microsoft Store werden 19,99 Euro, im PlayStation Store 16,99 Euro, im Humble Store 17,61 Euro, auf Steam und Indiegala 16,79 Euro, im Epic Games Store 15,99 Euro für den Download fällig. Eine Veröffentlichung via nuuvem ist ebenfalls vorgesehen. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "größtenteils positiv" (aktuell sind 77 Prozent von 84 Reviews positiv). In der Spielbeschreibung heißt es: "Beyond Blue ist ein Erzähl-Adventure für einen Spieler, das dich tief hinab ins blaue Herz unseres Planeten führt.Beyond Blue spielt in der nahen Zukunft. Du erkundest die Geheimnisse unseres Ozeans als Mirai, eine Tiefseeforscherin und Wissenschaftlerin. Werde Teil eines frisch gebackenen Forschungsteams, das revolutionäre Technologien einsetzt, um den Ozean so eindrücklich wie nie zuvor zu sehen, zu hören und mit ihm zu interagieren.Es wurde derselbe gesamtheitliche Entwicklungsprozess verwendet wie bei Never Alone (Kisima Ingitchuna), E-Lines mit einem BAFTA ausgezeichnetes Spiel über die Ureinwohner von Alaska. Das Unternehmen hat sich mit BBC Studios (den Entwicklern des viel gerühmten Blue Planet II), OceanX Media (den weltberühmten Spielemachern) und einigen führenden Ozeanexperten aus der Welt der Wissenschaft zusammengetan, um ein Erlebnis zu erschaffen, das die fantastischen Wunder und grenzenlosen Mysterien, die das pulsierende blaue Herz unseres Planeten durchziehen, widerspiegelt."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC PS4 Xbox One