The Forgotten City: Populäre Skyrim-Mod wird 2020 als Stand-Alone-Titel auf Zeitreise gehen - 4Players.de

Modern Storyteller hat sich mit Dear Villagers zusammengeschlossen, um die über zwei Millionen Mal heruntergeladene und mit dem Writers' Guild Award ausgezeichnete Skyrim -Mod The Forgotten City im Winter 2020 als Stand-Alone-Neuauflage für PC und Xbox One zu veröffentlichen. Durch die Verschiebung sollen der Umfang erweitert, der Look verbessert sowie professionelle Synchronsprecher engagiert werden. Außerdem wird ein neues Setting, eine neue Geschichte und ein neuer Soundtrack versprochen. Als Sprachen werden deutsch, englisch, französisch, spanisch und vereinfachtes Chinesisch genannt, weitere sollen folgen."Ich wollte von Anfang an, dass The Forgotten City ein bedeutendes, persönliches und reichhaltiges Spiel wird, das unerschrockene und neugierige Spieler belohnt", so Nick Pearce, Managing Director und Gründer von Modern Storyteller. "Die Unterstützung von Dear Villagers war bereits jetzt eine echte Wohltat, die es mir erlaubt mich auf eine Welt und eine Geschichte zu konzentrieren, die detaillierter wird, als ich es mir je vorgestellt habe."Spielbeschreibung des Herstellers: "In The Forgotten City sind Spieler in einer gefährlichen Welt gefangen, in der jeder der 26 Bewohner einer verlorenen Stadt stirbt, sobald einer eine Sünde begeht. Dabei erlebt der Protagonist seinen letzten Tag immer und immer wieder - der einzige Ausweg ist es, die 'Und täglich grüßt das Murmeltier'-artige Zeitschleife auszutricksen.Springe durch die Zeit und erlebe die letzten Momente einer Stadt und seiner Bewohner, die in einer endlosen Zeitschleife gefangen sind. Sammle Beweise, nützliche Gegenstände und stelle dich Puzzlen, die nur durch Zeitreisen gelöst werden können. Konfrontiere dabei Themen, wie Moral, die heutige Gesellschaft sowie Humanismus und handle stets überlegt. Jede Entscheidung beeinflusst den Verlauf des Tages und das Schicksal der Bewohner, das epischen Mysterien und verschiedene Enden birgt."Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer