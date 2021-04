The Forgotten City: Die Zeitschleife zur römischen Skyrim-Mod soll sich im Sommer auf PC und Konsolen öffnen

Erkunde eine authentische römische Stadt als offene Welt, die mit der Unreal Engine zum Leben erweckt wird.

Werde ein Teil des Lebens detaillierter und hochgradig interaktiver Charaktere.

Triff moralische Entscheidungen, die über Leben und Tod bestimmen können.

Begib dich auf die Spur eines packenden, nicht linearen Geheimnisses mit unterschiedlichem Ausgang.

Erschaffen deinen eigenen Charakter und bestimme sein Geschlecht, seine Volkszugehörigkeit und seinen Hintergrund.

Löse Probleme auf deine Weise mit Vernunft, Charme, Bestechung, Heimlichkeit, Einschüchterung oder durch ein geschicktes Ausnutzen der Zeitschleife.

