The Forgotten City: Video-Tour durch das Mörder-Mystery-Spiel mit Zeitschleife

Dear Villagers

Entwickler Modern Storyteller und Publisherstellen The Forgotten City im folgenden Walkthrough-Video näher vor. Das Video wird vom Synchronsprecher Seven Kelly, der Galerius im Spiel seine Stimme leiht, kommentiert und gibt in neun Minuten eine Tour durch die besagte Stadt (spoilerfrei). Das narrative Mörder-Mystery-Spiel mit Zeitschleife wird im Juli 2021 für PC, Switch, PS4, PS5, Xbox Series X und Xbox One erscheinen.Dear Villagers: "The Forgotten City ist ein Narrative Mörder-Mystery-Spiel, bei dem darum geht, eine lebendige Welt zu Erkunden und die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Der Titel ist eine ambitionierte, groß angelegte Neuinterpretation eines gefeierten Mods, der mehr als drei Millionen Mal heruntergeladen und mit dem Writer's Guild Award ausgezeichnet wurde. Gefangen in einer geheimen unterirdischen Stadt im Römischen Reich klammern sich 26 Seelen verzweifelt an ihr Leben. In dieser tödlichen Utopie sind alle verdammt, wenn auch nur einer gegen die geheimnisvolle goldene Regel verstößt. Spieler müssen ihre letzten Momenten in einer Zeitschleife immer wieder aufs Neue erleben, während sie den Ausgang des Tages mit jeden Geheimnis, das sie entdecken, etwas abändern. Kämpfe sind zwar eine Option, aber Gewalt alleine bring Spieler nicht weit. Nur wer die Zeitschleife clever ausnutzt und schwere moralische Entscheidungen trifft, kann die Geheimnisse der Spielwelt lösen und die Zeitschleife austricksen."Letztes aktuelles Video: Walkthrough Trailer