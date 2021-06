Sable: Die Wüstenerkundung beginnt Ende September

Im Rahmen des Summer Game Fest haben Shedworks und Raw Fury bekanntgegeben, dass das Wüstenabenteuer Sable am 23. September 2021 für PC, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen wird. Auf Steam kann man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen. Zum Inhalt schreibt der Herstreller: "Sable ist eine Entdeckungsgeschichte über das Erwachsenwerden und eine Erkundungsreise durch eine eindrucksvoll gerenderte offene Wüstenlandschaft. Begieb dich auf eine ganz persönliche Reise über einen fremden Planeten, während die junge Sable, antike Denkmäler, zerstörte Architektur und Schiffe, die aus dem Kosmos gefallen sind erkundet und gleichzeitig die Geschichte ihrer Bewohner lernt und ihren Platz in der Welt entdeckt.Welche Geschichte steckt hinter diesen zerstörten Denkmäler, die über das Land verstreut sind? Wie kamen die nomadischen Clans hierher und warum blieben sie? Was ist die größere Bedeutung, die Sable als Teil dieses Übergangsrituals verstehen muss? Nur der neugierige Verstand wird die Lektionen verstehen, die in den sandigen Grenzen der Geheimnisse des Planeten gehalten werden: Lektionen des Lebens, der Familie und des Teilseins von etwas, das größer ist als das eigene selbst." Außerdem hat Japanese Breakfast den Song "Glider" während des Summer Game Fest live performt:Letztes aktuelles Video: Summer Game Fest 2021 Japanese Breakfast performs Glider