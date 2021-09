Sable: Open-World-Erkundungsspiel mit Hoverbike für PC und Xbox gestartet

Screenshot - Sable (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Sable (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Sable (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Sable (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Sable (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Sable (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Sable (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Sable (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Sable (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Sable (PC, One, XboxSeriesX)

Shedworks und Raw Fury veröffentlichen heute das Open-World-Abenteuer Sable ab 22,49€ bei kaufen ) . Das Erkundungsspiel mit dem Original-Soundtrack von Japanese Breakfast ist für die Xbox-Konsolen-Familie sowie PC zum Download erhältlich. Das Spiel ist ebenfalls im Xbox Game Pass für PC, Konsole und Cloud enthalten."Sable erzählt eine stimmungsvolle Coming-of-Age-Geschichte in einem einzigartig entschleunigten Tempo. Die Spieler*innen schlüpfen in die Rolle der jungen Sable, die ihre Heimat verlässt, um sich auf eine Reise durch eine Welt voller antiker Monumente, mysteriöser Nomaden und aus dem Kosmos gestürzter Raumschiffswracks zu begeben", schreiben die Entwickler. Außerdem wird hervorgehoben, dass man das Spiel im eigenen Tempo, ohne Zeitdruck und ohne Gefahren erkunden kann.Im GameStar-Test werden "etliche heftige Bugs" im Spiel aufgeführt, während Publisher Raw Fury in der Pressemitteilung erwähnt, dass bald weitere Patches bzw. Updates folgen werden.Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer