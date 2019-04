Dangerous Driving: Crashlastiges Arcade-Rennspiel auf PC, PS4 und Xbox One erhältlich - 4Players.de

Three Fields Entertainment veröffentlicht heute Dangerous Driving auf PC (Epic Games Store), PlayStation 4 und Xbox One für 29,99 Euro. Eine Box-Version von Publisher Maximum Games mit Dangerous Driving und Danger Zone 2 (Crash-Kreuzungen) wird für 39,99 Euro auf PlayStation 4 und Xbox One angeboten.Das crashlastige Arcade-Rennspiel stammt von ehemaligen, führenden Burnout-Entwicklern. Es umfasst 30 Strecken, 27 Fahrzeuge in sechs Klassen, neun Spielmodi und 69 Einzelspieler-Events. Ein kostenloses Online-Multiplayer-Update (für maximal sechs Spieler) soll im Mai folgen.Produktbeschreibung aus dem Epic Games Store : "Düse mit alltäglichen Wägen durch den Verkehr und ramme die anderen einfach von der Straße. Es geht um Geschwindigkeit, Fahrkünste und darum, schön scharf um die Ecken zu driften. Aber es geht auch um Angriffslust, sofortige Vergeltung und herrlich süße Rache. Je mehr du wagst, desto schneller kannst du werden! Ramme und schramme, stoße und drängle dich durch 30 verschiedene Strecken an sieben Rennorten. Schlage deine Gegner in adrenalingetriebenen Takedown-Rennen, erreiche perfekte Kombinationen im Heatwave-Modus oder werde im Road-Rage-Modus zum Herrscher der Straßen. Schmeiß die Sirene an und jage im Pursuit-Modus nach gesuchten Verbrechern oder überlebe als einziger den Eliminator-Modus. Wetteifere mit skrupellosen KI-Fahrern in 8 verschiendenen Eventarten und schalte neue tödliche Wagen und aggressive Fähigkeiten frei."Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer