Redout: Space Assault: Arcade-Shooter im Weltraum erscheint heute für PC und diverse Konsolen

Im heute erscheinenden Redout: Space Assault steht die Action im Mittelpunkt, daran lässt der Launch-Trailer keinen Zweifel. Der Arcade-Shooter mit Roguelike-Elementen im Weltraum wird laut Hersteller 34BigThings am heutigen Freitag, 22. Januar für Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Für Apple Arcade ist der Titel bereits verfügbar. Bei Steam heißt es zum Spiel:"Es ist das Jahr 2395. Die Menschheit steht vor ihrer gefährlichsten, angsteinflößendsten und verzweifeltsten Aufgabe aller Zeiten: Sie flieht von der Erde. Hunderte Satelliten, Drohnen und Terraforming-Roboter sind in die Randgebiete des Sonnensystems geschickt worden. Seit 150 Jahren wird hektisch geforscht. Mutige Wissenschaftler und Siedler haben sich auf den Weg zu neuen Welten gemacht, um ein neues Zuhause für die Menschheit zu finden. Oft sind sie nie wiedergekommen. Nun hört man vom Mond bis zum Mars immer lauter werdende Stimmen, die von blühenden grünen Landschaften, Flüssen und Ressourcen im Überfluss sprechen. Die Menschheit befindet sich in einem Konflikt, dem sie noch nie zuvor bevorstand. Wirst du dich den schonungslos disziplinierten Siedlern anschließen oder den mörderischen Rebellen, die sich alleine durchschlagen und die Freiheit in den Sternen suchen?"Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer