To Hell with Hell: Die Pforten der Hölle haben sich geöffnet

Lazurite Games und Deck13 Spotlight haben die Roguelike-Action To Hell with Hell am 25. Februar 2020 für PC veröffentlicht und den Early Access damit offiziell beendet. Auf Steam wird bis zum 3. März ein Launch-Rabatt von 35 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (9,09 Euro statt 13,99 Euro). DIe bisherigen Nutzerreviews sind "größtenteils positiv" (aktuell sind 72 Prozent von 18 Reviews positiv).In Spielbeschreibung heißt es: "Die Apokalypse ist gekommen. Und du fährst direkt zur Hölle. Nicht, weil du ein böses Mädchen warst, was du ganz bestimmt warst. Sondern weil Asmodius ruft, Herrscher der Unterwelt und Hölle. UNd dein Vater. Betrogen von den Seinen, auf der Suche nach Hilfe. Da gibt es nur noch ein Credo: Zur Hölle mit der Hölle und den Ausgeburten, die sie hervorgebracht hat! To Hell with Hell wirft dich als einziges loyales Kind des Teufels in eine Schlacht gegen eine Armee der Finsternis. In klassischer Bullet Hell Manier gilt es, fiesen Fallen auszuweichen und irgendwie die wahnwitzigen Gegnerhorden zu überleben."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer