Truck Driver: Starttermine für LKW-Fahrer stehen fest - 4Players.de

Die LKWs in Truck Driver werden am 19. September 2019 auf PlayStation 4 und Xbox One (digital und physisch) sowie am 11. November auf PC ( Steam ) losrollen, wie SOEDESCO und die Triangle Studios bekannt geben Außerdem hat man einen neuen Trailer veröffentlicht, der einen aktuellen Eindruck der Karte liefern soll, die seit der ersten Ankündigung und der geschlossenen Beta-Phase komplett überarbeitet worden sei:Letztes aktuelles Video: Termin-TrailerWeiter heißt es: "Es wurde viel Arbeit dafür aufgewandt, eine ganze Reihe an verschiedenen Anhängern in Truck Driver zu bieten und somit alle Quests abwechslungsreich und anspruchsvoll zu machen. Im Gameplay-Trailer ist eine Bandbreite an verschiedenen Arten von Ladung zu sehen, wie eine riesige Marmorstatue, ein Boot, Flüssigkeitstanks und Baumstämme."