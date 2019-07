Truck Driver: Überblick über die Charaktere - 4Players.de

Der niederländische Publisher Soedesco zeigt im ersten Teil einer dreiteiligen Videoreihe mehrere Charaktere, auf die der Spieler in Truck Driver trifft."Jeder Charakter hat seine eigene Story und Motivationen. Sie geben dem Spieler eine Vielzahl von Missionen mit allen Arten von Ladungen, die transportiert werden müssen. Im Video werden die Spieler mit einigen dieser Charaktere bekannt gemacht, wie dem Holzfäller Sven, den rivalisierenden Geschwistern Iona und Andrei und dem erfolgreichen Unternehmer David", erklärt der Publisher weiter.Die LKWs in Truck Driver werden am 19. September 2019 auf PlayStation 4 und Xbox One (digital und physisch) sowie am 11. November auf PC (Steam) losrollen.Letztes aktuelles Video: Feature Showcase Characters