Truck Driver: Aufträge und Missionen im Video - 4Players.de

Der niederländische Publisher Soedesco stellt im folgenden Video die verschiedenen Aufträge und Missionen vor, welche die Spieler in Truck Driver erledigen können. Der Clip ist der zweite Teil einer dreiteiligen Videoreihe."Dieses Video bietet einen genaueren Einblick in die verschiedenen Aufträge und Missionen, die Spieler erledigen können, um ihre LKW-Fahrerkarriere voranzutreiben."Die LKWs in Truck Driver werden am 19. September 2019 auf PlayStation 4 und Xbox One (digital und physisch) sowie am 11. November auf PC (Steam) losrollen.Letztes aktuelles Video: Feature Showcase Missions