Truck Driver: Anpassung und Verbesserung der LKWs im Video - 4Players.de

Im dritten und letzten Video zu Truck Driver zeigt der niederländische Publisher Soedesco, wie man den LKW anpassen, verbessern und reparieren kann."Anpassungen werden bei Truck Driver in der Werkstatt vorgenommen, in der Spieler das Aussehen ihres LKWs verändern können. Es ist außerdem möglich, neue Teile und LKWs zu kaufen, die bei bestimmten Aufträgen nützlich sein können. Es gibt viele Optionen, die die Statuswerte des LKWs beeinflussen. Der Zustand des LKWs hat auch einen Einfluss auf die Statuswerte. Daher ist es wichtig, die Werkstatt aufzusuchen, wenn man unterwegs einen Unfall hatte. Eine weitere Möglichkeit, die Statuswerte zu erhöhen, besteht darin, Fertigkeiten und Attribute durch das Sammeln von Erfahrung freizuschalten. Diese Fertigkeiten und Attribute können Vorteile wie eine erhöhte Ausdauer, Haltbarkeit der Teile oder Rabatte auf LKW-Reparaturen beinhalten", schreiben die Entwickler.Die LKWs in Truck Driver werden am 19. September 2019 auf PlayStation 4 und Xbox One (digital und physisch) sowie am 11. November auf PC (Steam) losrollen.Letztes aktuelles Video: Feature Showcase Customization