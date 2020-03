Truck Driver: Neues Schadenssystem für die LKW-Simulation angekündigt

SOEDESCO und Kokku haben ein neues Schadenssystem für Truck Driver angekündigt, das sichtbare Beschädigungen für den LKW des Spielers sowie für KI-gesteuerten Fahrzeuge hinzufügen soll. Weiter heißt es: "In der aktuellen Version von Truck Driver werden den Spielern die Schäden an ihrem Lkw über das Navigationssystem angezeigt. Motor und Reifen können verschleißen und die Steuerung beeinträchtigen. Mit der kommenden Aktualisierung werden Schäden in 3D visualisiert: Kratzer und Dellen sind genau dort zu sehen, wo der Lkw beschädigt wurde. KI-gesteuerte Fahrzeuge werden ihre Beschädigungen ebenfalls realistisch anzeigen."Zuvor wurden bereits ein komplett überarbeitetes KI-System sowie eine aktualisierte Spiel-Engine der LKW-Simulation angekündigt. Die Neuerungen sollen sowohl in die bereits erschienenen Fassungen für PlayStation 4 und Xbox One als auch in die kommenden Umsetzungen für Nintendo Switch und PC Einzug erhalten.Letztes aktuelles Video: Visual Damage System