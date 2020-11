Truck Driver: Switch-LKWs und USA-Lackierungen stehen bereit

Tauche ein in die Welt der Lastwagenfahrer und konzentriere dich auf deine Karriere

Am 17. November 2020 haben Kokku und SOEDESCO die bereits für PlayStation 4 und Xbox One erschienene LKW-Simulation Truck Driver ab 36,99€ bei kaufen ) auch für Nintendo Switch veröffentlicht - sowohl als Download via eShop (Preis: 49,99 Euro) als auch als Boxversion im Handel. Auf dem PC sollen die LKWs erst 2021 an den Start gehen. Auf Steam kann man sie aber zumindest schon auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Als du einen LKW von deinem Vater erbst, gehst du das Risiko ein und ziehst in eine neue Stadt. Hier liegt es an dir, dir einen Namen zu machen und den Respekt der lokalen Gemeinschaft zu verdienen. Fahre durch eine nahtlose, offene Welt, arbeite mit allen Arten von Menschen zusammen - vom Bauunternehmer bis hin zum Holzfäller - und ehre deinen Vater, indem du ein erfolgreicher LKW-Fahrer wirst!"Als Features werden genannt:Für PS4- und Xbox-One-Trucker wurde außerdem die "USA Paint Jobs"-Erweiterung mit Lackierungen für USA-Fans veröffentlicht . Der Download via PlayStation Store und Microsoft Store kostet jeweils 2,99 Euro. Drei weitere solcher DLC-Pakete für Deutschland, Frankreich und Großbritannien sollen folgen - auch auf Nintendo Switch. Zum Inhalt heißt es: "Gestalte deinen Lkw typisch amerikanisch. Mit sechs einzigartigen, zu den USA passenden Lackierungen, kannst du einen Lkw gestalten, der deine Liebe für die Vereinigten Staaten von Amerika perfekt widerspiegelt. Egal, ob du die amerikanische Flagge, das Wappenzeichen der USA oder die Freiheitsstatue auf deinem Lkw hast - mit diesem Paket kannst du in Truck Driver deinen Stolz auf Amerika zur Schau tragen. Alle Lackierungen sind bei allen im Spiel vorkommenden Lkw verwendbar."Insgesamt sind folgende Lackierungen im "USA Paint Jobs DLC" enthalten:Letztes aktuelles Video: USA Paint Jobs DLC Trailer