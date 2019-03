Early Access: Interessante Neuerscheinungen mit Risk of Rain 2, Legends of Amberland, Astrox Imperium und einem DJ-Pult - 4Players.de

Astrox Imperium: eine Art



Risk of Rain 2: Kunterbunte Action - jetzt auch in der dritten Dimension. Um Asteroiden und viele weitere Weltraumobjekte dreht sich hingegen: eine Art Eve Online für Solisten, bei der sowohl das Konzept als auch die Stimmung an CCPs Online-Rollenspiel erinnern. Unter dem Namen Astrox: Hostile Space Excavation würde eine frühere Version des Titels übrigens auf Kartridge veröffentlicht - diese wird allerdings nicht weiterentwickelt, was mit technischen Beschränkungen der Vertriebsplattform von Kongregate zu tun hat.

Satisfactory: Baut komplexe und möglichst effiziente Produktionsstätten.

Die zuletzt veröffentlichten Early-Access-Spiele versprechen Regen- und Asteroidenschauer, wobei der Nachfolgergar in eine neue Dimension vordringt: die dritte! Aus dem 2D-Plattformer wird nämlich ein Shooter, den man erneut alleine oder mit Freunden spielt. Wer die farbenfrohe Action bis 30. März, acht Uhr abends kauft , erhält dabei nicht nur einen, sondern zwei Keys.Falls ihr euch lieber auf der Erde als im Weltraum ausbreitet, könntevielleicht euer Interesse wecken, denn es vereint klassische 4X-Strategie mit einer Städtebausimulation. Immerhin führt man seine Zivilisation nicht nur im Großen von der Stein- bis in die Eisenzeit, sondern kümmert sich auch um das Wachstum einzelner Siedlungen. Als eine Besonderheit hebt der Entwickler das Wirtschaftssystem hervor, in dem eine Überproduktion genauso schädlich sein kann wie ein Mangel an Waren. Während das gemeinsame Spielen per Online-Anbindung zudem im Vordergrund steht, kann man Ymir auch alleine spielen.Aufbauen ist euer Ding? Dann werft unbedingt auch einen Blick auf, in dem man komplexe, möglichst effiziente Maschinen und Produktionswege erschafft. Marcel hat sich den exklusiv im Epic Store erhältlichen Titel bereits für angeschaut und ist begeistert: "Obwohl noch viele Features wie Story, mehr Gebäude, Züge, Jetpacks und Co. noch fehlen, ist die bisherige Grundlage großartig und sorgte dafür, dass schon jetzt die Spielzeit wie im Fluge verging", schreibt er in unserer Vorschau Klingelt bei dem Namenetwas? Der Titel erinnert frappierend an eine große deutsche Rollenspielserie und natürlich ist das kein Zufall: Das Abenteuer soll ähnlich wie Legend of Grimrock an frühere Genre-Vertreter erinnern. Echtzeitkämpfe gibt es hier allerdings nicht, denn jede Aktion wird im Rundentakt ausgeführt, während man mit einer siebenköpfigen Party eine große Geschichte erlebt, die in ihrer Länge aber überschaubar sein und keine 40 Stunden dauern soll.Wesentlich moderner geht es inSchool zu: ein Virtual-Reality-Titel, in dem man an einem DJ-Pult eigene Musik mixt und live streamen kann. Tutorials sollen dabei den Einstieg erleichtern und wer gut genug ist, darf für den Twitch-Kanal des Entwicklers auflegen. Für VR-Besitzer könnte außerdem die Echtzeitstrategieinteressant sein, während Kreativköpfe mitvielleicht lieber am Bildschirm kleine Golfplätze erstellen, ihre Werke online zur Verfügung stellen und bis zu acht um die Wette putten.Eine Nummer brachialer geht es bei(heißt wirklich so) zu, in dem sich zwei Spieler in Tekken- bzw. Street-Fighter-Manier gegenüberstehen – mit dem kleinen Unterschied, dass man sich hier zumindest innerhalb der Arena frei bewegen kann. Und schließlich ist da noch, ein asiatisches Action-Abenteuer, das im taiwanesischen Vergnügungsviertel Ximending spielt.