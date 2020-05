Star Wars: Battlefront (2004): Online-Multiplayer-Modus wieder aktiviert; mit Crossplay zwischen Steam und GOG

The legendary Star Wars™ï¸ Battlefront (Classic, 2004) now features multiplayer cross play between GOG GALAXY and Steam! ✨



Für Star Wars: Battlefront aus dem Jahr 2004 ist ein Update auf PC erschienen, das den Online-Mehrspieler-Modus wiederherstellt. Käufer des Spiels auf GOG.com und Steam können gemeinsam an den Multiplayer-Gefechten teilnehmen. Der Online-Multiplayer-Modus des Klassikers wurde damals über Gamespy realisiert und nach der Abschaltung des Dienstes waren Online-Gefechte nur sehr umständlich machbar.Darüber hinaus wird mit dem Update die Unterstützung der Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch hinzugefügt. Last but not least werden eine Reihe von "Menü- und Gameplay-Problemen" bei verschiedenen Bildschirmgrößen behoben.Der Zeitpunkt für die Reaktivierung ist mit dem Star-Wars-Tag (4. Mai; eng.: "may the fourth") recht clever gewählt. Der Mehrspieler-Modus von Star Wars: Battlefront 2 (2005) wurde im Oktober 2017 wieder aktiviert ( wir berichteten ).