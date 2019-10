Asterix & Obelix XXL 3: Der Kristall-Hinkelstein: Ein Dutzend Screenshots aus dem Action-Adventure - 4Players.de

Screenshot - Asterix & Obelix XXL 3: Der Kristall-Hinkelstein (PC) Screenshot - Asterix & Obelix XXL 3: Der Kristall-Hinkelstein (PC) Screenshot - Asterix & Obelix XXL 3: Der Kristall-Hinkelstein (PC) Screenshot - Asterix & Obelix XXL 3: Der Kristall-Hinkelstein (PC) Screenshot - Asterix & Obelix XXL 3: Der Kristall-Hinkelstein (PC) Screenshot - Asterix & Obelix XXL 3: Der Kristall-Hinkelstein (PC) Screenshot - Asterix & Obelix XXL 3: Der Kristall-Hinkelstein (PC) Screenshot - Asterix & Obelix XXL 3: Der Kristall-Hinkelstein (PC) Screenshot - Asterix & Obelix XXL 3: Der Kristall-Hinkelstein (PC) Screenshot - Asterix & Obelix XXL 3: Der Kristall-Hinkelstein (PC) Screenshot - Asterix & Obelix XXL 3: Der Kristall-Hinkelstein (PC) Screenshot - Asterix & Obelix XXL 3: Der Kristall-Hinkelstein (PC)

Microids und OSome Studios haben neues Bildmaterial aus Asterix & Obelix XXL3: Der Kristall-Hinkelstein veröffentlicht. Das Action-Adventure wird am 21. November 2019 für PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen - mit deutscher Text- und Sprachausgabe. Versprochen werden rasante Kämpfe, Erkundungstouren, Nebenquests, Rätsel und viel Sammelkram. Außerdem ist ein lokaler Koop-Mehrspieler-Modus für zwei Spieler dabei."Die zwei beliebtesten Gallier sind in einem spannenden Abenteuer zurück, in dem gemeine Römer verkloppen und dicke Wildschweine jagen höchst empfehlenswerte Aktivitäten darstellen! Zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe wird es einen kooperativen Modus geben, der es möglich macht, gemeinsam mit Familie und Freunden auf ein und demselben Bildschirm am Kampfgeschehen teilzunehmen. Neben Asterix und Obelix werden rastlose Abenteurer all ihre Lieblings-Gallier antreffen, wie Miraculix, Troubadix und Majestix, aber auch viele, für das Spiel komplett neu erstellte Charaktere."Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer