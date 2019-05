Antstream: Retro-Spiele-Streaming-Dienst erfolgreich bei Kickstarter - 4Players.de

Der Spiele-Streaming-Dienst Antstream ist via Kickstarter erfolgreich angeschoben bzw. finanziert worden. Die Entwickler beschreiben ihr Vorhaben als "Netflix für Retro-Titel". Zahlt man die monatliche Abo-Gebühr, erhält man Zugriff auf eine "große Bibliothek" an lizenzierten Retro-Spielen, die auf verschiedene Endgeräte (PC, Mac, Xbox One, Android; iOS je nach Zertifizierung; PS4 als Stretch-Goal) gestreamt werden können.Versprochen werden "keine Downloads", "keine umständlichen Emulatoren" und schneller On-Demand-Zugang - natürlich abhängig von der verfügbaren Internet-Bandbreite. Auch Community-Herausforderungen und Bestenlisten sind geplant. Die Spiele selbst laufen in der Antstream-Cloud wiederum auf Emulatoren. Der Early Access soll Ende Mai starten. Kickstarter-Nutzer, die das Projekt mit 33 Euro unterstützen, erhalten ein sechsmonatiges Abo. Early-Access-Zugang und ein einjähriges Abo kosten 51 Euro.Über 2.000 Spiele wurden bereits lizenziert. 400 Titel sollen zum Early-Access-Start zur Verfügung stehen ( zur Spiele-Liste ). Weitere Titel sollen basierend auf User-Feedback hinzugefügt werden.Letztes aktuelles Video: Introduction