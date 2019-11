Tokyo Ghoul:re Call to Exist: Dark-Fantasy-Manga-Adaption für PC und PS4 veröffentlicht - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment und Three Rings haben Tokyo Ghoul:re Call to Exist für PC (Steam: 49,99 Euro) und PlayStation 4 (PSN/Einzelhandel: 69,99 Euro) veröffentlicht.Zum Inhalt der ersten im Westen erscheinenden Videospieladaption der Reihe heißt es vom Publisher: "Tokyo Ghoul:re Call to Exist bietet neben dem Offline-Modus auch einen kooperativen Online-Multiplayer-Modus, in dem es nur ein Ziel gibt: überleben. Fans können sich im Krieg zwischen Ghulen und Ermittlern für eine der beiden Seiten entscheiden. (...) Kämpfe dich mit deiner Ghulkralle oder Quinke durch die verschiedenen Level und nutze die einzigartigen Fähigkeiten deines Charakters. (...) Tokyo Ghoul:re Call to Exist wird Charaktere des gesamten Franchise vereinen, inklusive Tokyo Ghoul, Tokyo Ghoul √A und Tokyo Ghoul:re. Ghule und Ermittler besitzen ihre eigenen Fähigkeiten und Waffen, inklusive Gegenstände des Typs Kralle und Quinke."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer